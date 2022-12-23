В Китае произошла крупнейшая в мире вспышка COVID-19

Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщил, что за один день на этой неделе почти 37 миллионов человек заболели COVID-19. Вспышка стала крупнейшей в мире.

Кроме того, за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов китайцев, что равняется почти 18 процентам населения. Предыдущий ежедневный рекорд равнялся четырем миллионом и был установлен в январе 2022 года.

По оценкам агентства, более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и столицы Пекина были инфицированы.

Bloomberg также утверждает, что во время пандемии в других странах было трудно установить точные показатели инфицирования, поскольку лабораторные тесты были заменены тестированием на дому. А эти результаты не были собраны централизованно. Агентство задается вопросом, как китайцам удалось подсчитать инфицированных.