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38 минут назад

Bloomberg сообщил о 37 млн случаев заражения COVID-19 за день в Китае

Российская Газета

Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщил, что за один день на этой неделе почти 37 миллионов человек заболели COVID-19. Вспышка стала крупнейшей в мире.

В Китае произошла крупнейшая в мире вспышка COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов китайцев, что равняется почти 18 процентам населения. Предыдущий ежедневный рекорд равнялся четырем миллионом и был установлен в январе 2022 года.

По оценкам агентства, более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и столицы Пекина были инфицированы.

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Bloomberg также утверждает, что во время пандемии в других странах было трудно установить точные показатели инфицирования, поскольку лабораторные тесты были заменены тестированием на дому. А эти результаты не были собраны централизованно. Агентство задается вопросом, как китайцам удалось подсчитать инфицированных.

Чэнь Цинь, главный экономист консалтинговой компании MetroDataTech, прогнозирует, что нынешняя волна COVID-19 в Китае достигнет максимума в период с середины декабря по конец января в большинстве городов.

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