Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже

Представители курдской общины обвинили Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации стрельбы в Париже, в результате которой погибло три человека. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Стрельба произошла в курдском культурном центре. Это явно атака, направленная против курдов. Мы считаем, что за ней стоит Турция и Эрдоган», — приводятся в материале слова представителя курдской общины.
В «РИА Новости» отметили, что у места стрельбы в Париже собралось несколько десятков курдов. Они организовали антитурецкий митинг, скандируя соответствующие лозунги.
Напомним, что сегодня, 23 декабря, 69-летний мужчина открыл огонь на улице в десятом округе Парижа. Его задержали и выясняют мотивы. Известно, что мужчина является французом, он дважды совершал покушения на убийство в 2016 и 2021 годах. В результате инцидента погибло три человека, еще четыре — пострадали.