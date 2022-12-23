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24 минуты назад

Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже

Елена Прошина

Представители курдской общины обвинили Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации стрельбы в Париже, в результате которой погибло три человека. Об этом сообщает «РИА Новости».

Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Стрельба произошла в курдском культурном центре. Это явно атака, направленная против курдов. Мы считаем, что за ней стоит Турция и Эрдоган», — приводятся в материале слова представителя курдской общины.

В «РИА Новости» отметили, что у места стрельбы в Париже собралось несколько десятков курдов. Они организовали антитурецкий митинг, скандируя соответствующие лозунги.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, 69-летний мужчина открыл огонь на улице в десятом округе Парижа. Его задержали и выясняют мотивы. Известно, что мужчина является французом, он дважды совершал покушения на убийство в 2016 и 2021 годах. В результате инцидента погибло три человека, еще четыре — пострадали.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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