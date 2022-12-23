Курды обвинили Турцию в организации стрельбы в Париже

Представители курдской общины обвинили Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации стрельбы в Париже, в результате которой погибло три человека. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Стрельба произошла в курдском культурном центре. Это явно атака, направленная против курдов. Мы считаем, что за ней стоит Турция и Эрдоган», — приводятся в материале слова представителя курдской общины.

В «РИА Новости» отметили, что у места стрельбы в Париже собралось несколько десятков курдов. Они организовали антитурецкий митинг, скандируя соответствующие лозунги.