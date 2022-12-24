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1 час назад

В Китае за сутки коронавирусом заразились 37 миллионов человек

Lenta.ruиещё 4

В Китае за сутки коронавирусом заразились почти 37 миллионов человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на непубличные данные Национальной комиссии Китая по здравоохранению.

В Китае за сутки коронавирусом заразились 37 млн человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов граждан, что составляет почти 18 процентов населения.

Главный экономист консалтинговой компании MetroDataTech Чэнь Цинь считает, что нынешняя волна COVID-19 в Китае достигнет максимума в период с середины декабря по конец января в большинстве городов.

В Китае спрогнозировали грядущий пик заболеваемости коронавирусом

Ранее сообщалось, что Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января. «Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик», — спрогнозировал профессор, возглавляющий кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бен Коулинг.

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