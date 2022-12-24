В Китае за сутки коронавирусом заразились 37 млн человек

В Китае за сутки коронавирусом заразились почти 37 миллионов человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на непубличные данные Национальной комиссии Китая по здравоохранению.

Отмечается, что за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов граждан, что составляет почти 18 процентов населения.

Главный экономист консалтинговой компании MetroDataTech Чэнь Цинь считает, что нынешняя волна COVID-19 в Китае достигнет максимума в период с середины декабря по конец января в большинстве городов.