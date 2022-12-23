СМИ: Финляндия попросила МИД РФ обеспечить безопасность посольства в Москве

Финляндия обратилась к МИД РФ с просьбой обеспечить безопасность посольства республики в Москве и его сотрудников, сообщает Helsingin Sanomat.

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С этой целью представитель финского МИД встретился с сотрудниками МИД РФ. Причиной для встречи стали хулиганские действия, совершенные неизвестными в отношении финского диппредставительства на этой неделе.

Ранее неизвестные в масках закидали посольство Финляндии в Москве кувалдами.

По информации Telegram-канала, группа людей в масках подбежала к зданию посольства в Кропоткинском переулке, после чего они начали кидать в сторону посольства кувалды.

До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин передал Европарламенту кувалду в футляре для скрипки.