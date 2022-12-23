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15 минут назад

СМИ: Финляндия попросила МИД РФ обеспечить безопасность посольства в Москве

Газета.Ru

Финляндия обратилась к МИД РФ с просьбой обеспечить безопасность посольства республики в Москве и его сотрудников, сообщает Helsingin Sanomat.

СМИ: Финляндия попросила МИД РФ обеспечить безопасность посольства в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С этой целью представитель финского МИД встретился с сотрудниками МИД РФ. Причиной для встречи стали хулиганские действия, совершенные неизвестными в отношении финского диппредставительства на этой неделе.

Ранее неизвестные в масках закидали посольство Финляндии в Москве кувалдами.

По информации Telegram-канала, группа людей в масках подбежала к зданию посольства в Кропоткинском переулке, после чего они начали кидать в сторону посольства кувалды.

До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин передал Европарламенту кувалду в футляре для скрипки.

Газета Politico сообщала, что Европарламент призвал ЕС внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. ЧВК обвиняют в участии в конфликтах и нарушении международного права.

В мире,Евгений Пригожин,МИД России,Европарламент,ЕС,
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