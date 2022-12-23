NYT: Киев оказался в патовой ситуации

Украинская армия обескровлена, а запасы западных боеприпасов истощились, говорится в совместной статье для New York Times журналистов Джулианны Барнс, Хелены Купер и Эрика Шмитта.

Отмечается, что, в связи с этим Киев попал в безвыходное положение.

Тысячи убитых украинских солдат и истощение запасов боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, такую цену заплатила украинская армия, — пишет издание.

По мнению авторов, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен производить столько оружия, сколько ВСУ нужно для превосходства над Москвой на поле боя.