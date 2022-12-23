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35 минут назад

NYT: Киев оказался в патовой ситуации

News.ru

Украинская армия обескровлена, а запасы западных боеприпасов истощились, говорится в совместной статье для New York Times журналистов Джулианны Барнс, Хелены Купер и Эрика Шмитта.

Отмечается, что, в связи с этим Киев попал в безвыходное положение.

Тысячи убитых украинских солдат и истощение запасов боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, такую цену заплатила украинская армия, — пишет издание.

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По мнению авторов, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен производить столько оружия, сколько ВСУ нужно для превосходства над Москвой на поле боя.

Отдельно американцы отметили и тактику российских войск. Командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, подчеркнули они.

В мире,Видео,Эрик Шмитт,Сергей Суровикин,
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