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20 минут назад

Пока вы не уснули: требование Чехии к России и цены на нефть в 2023 году

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Чехия обратилась с требованием к России

Чехия требует от России гарантий безопасности и ненападения на своих соседей, заявил глава МИД страны Ян Липавский. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CTK.

«Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них», — сказал он.

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Новак рассказал, сколько будет стоить нефть в 2023 году

Вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, что мировые цены на нефть в 2023 году могут установиться на уровне $70-100 за баррель, но при этом он не исключил всплески. Об этом Новак рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

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МИД Японии ответил на обвинения Захаровой

Япония продолжит оставаться миролюбивой страной и не станет угрозой для других государств. Так японский МИД ответил на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о «безудержной милитаризации» Токио.

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В Мелитополе взорвали двух сотрудников спецслужб

Военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил, что в автомобиле, взорвавшемся в центре Мелитополя, находились двое сотрудников спецслужб. Они получили тяжелые ранения.

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Песков высказался о новом «мирном плане» Зеленского

Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Москве ранее слышали заявления главы Украины о планах на мирное урегулирование, но они были сделаны без учета нынешних реалий.

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ФИФА расследует появление повара на поле после финала ЧМ-2022

Соцсети

Международная федерация футбола (ФИФА) начала внутреннее расследование причин появления на поле после завершения финального матча чемпионата мира в Катаре посторонних людей. Об этом в пятницу сообщила телекорпорация BBC.

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Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм приостановки членства России в Совете безопасности ООН. Как сообщает РИА Новости, он обвинил Москву в нарушении международного права, заметив, что раз это делает постоянный член Совбеза ООН, то «в международном праве есть изъян».

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В США заявили о провале попытки Зеленского получить танки

По итогам визита в США президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться о поставках Киеву танков, дальнобойных ракет и другого желаемого вооружения. Об этом сообщили журналисты The New York Times (NYT).

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Россияне бросились продавать машины с небольшим пробегом

Аналитики Авто.ру сообщили об изменении структуры вторичного авторынка в России за год. Они отметили, что количество предложений по продаже выросло на треть, при этом доля автомобилей не старше двух лет среди них возросла почти в два раза.

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Киркоров сделал пластическую операцию

Певец Филипп Киркоров на праздновании дня рождения журналистки Алены Жигаловой признался, что сделал пластическую операцию. Как сообщает «Газета.Ru», ролик с заявлением поп-короля ведущая опубликовала в своих социальных сетях.

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В мире,Семен Пегов,Владимир Зеленский,Шарль Мишель,Мария Захарова,Филипп Киркоров,Александр Новак,Дмитрий Песков,МИД России,Европейский совет,Совбез ООН,
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