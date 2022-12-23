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13 минут назад

Армения почти создала Службу внешней разведки

Lenta.ru

Армянский парламент во втором и окончательном чтении принял законопроект о создании Службы внешней разведки республики, передает РИА Новости.

Армения почти создала Службу внешней разведки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За закон «О внешней разведывательной деятельности и Службе внешней разведки» проголосовало 67 парламентариев, против его принятия выступило 37 депутатов. Документ вступит в силу после подписания президентом Армении.

Создать свое разведывательное ведомство власти Армении решили еще 12 июля 2022 года. Спустя три дня в Ереван тайно прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Еще тремя днями позднее, 18 июля, в столице республики с главой правительства Армении Николом Пашиняном встретился глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

8 декабря правительство страны утвердило решение о создании разведывательного ведомства. По словам Пашиняна, оно займется разведкой и борьбой с терроризмом, а также будет подчиняться главе правительства.

В мире,Уильям Бернс,Сергей Нарышкин,СВР России,ЦРУ,
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