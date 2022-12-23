Армения почти создала Службу внешней разведки

Армянский парламент во втором и окончательном чтении принял законопроект о создании Службы внешней разведки республики, передает РИА Новости.

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За закон «О внешней разведывательной деятельности и Службе внешней разведки» проголосовало 67 парламентариев, против его принятия выступило 37 депутатов. Документ вступит в силу после подписания президентом Армении.