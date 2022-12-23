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47 минут назад

Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

Lenta.ruиещё 6

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете безопасности ООН, поскольку она нарушает международное право. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI.

Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Думаю, что в международном праве есть изъян, раз постоянный член совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиющим образом нарушает международное право», — подчеркнул он.

При этом Мишель настоял на том, что не требует полного исключения Москвы.

Белый дом заявил об отсутствии у США возможностей исключить Россию из Совбеза ООН

Впрочем, он признал, что пока приостановка членства России невозможно. При этом Мишель считает, что концепт безопасности ООН «уже сильно барахлил» и «имел немало трудностей в функционировании». Кроме того, он полагает, что африканский континент очень мало представлен в структурах ООН.

Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Орган приостановил рассмотрение всех жалоб против России после сообщений о выходе страны из Совета Европы.

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