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47 минут назад

Глава Евросовета призвал сохранить контакты с Путиным

Lenta.ru

Странам Европы необходимо сохранять контакты с российским президентом Владимиром Путиным. К этому призвал глава Евросовета Шарль Мишель, его слова передает RTVI.

Глава Евросовета призвал сохранить контакты с Путиным
Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Globallookpess.comNicolas Landemard / Keystone Press Agency / Globallookpess.com

«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех временем, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным», — высказался Мишель.

Он заявил, что после начала российской спецоперации на Украине у него сохранились контакты с Путиным.

По словам Мишеля, необходимо продолжать диалог с главой российского государства, чтобы пытаться управлять гуманитарной ситуацией, а также отстаивать свою позицию.

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