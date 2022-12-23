Глава Евросовета призвал сохранить контакты с Путиным

Странам Европы необходимо сохранять контакты с российским президентом Владимиром Путиным. К этому призвал глава Евросовета Шарль Мишель, его слова передает RTVI.
«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным, нужно сохранять коммуникацию. Еще с тех временем, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным», — высказался Мишель.
Он заявил, что после начала российской спецоперации на Украине у него сохранились контакты с Путиным.
По словам Мишеля, необходимо продолжать диалог с главой российского государства, чтобы пытаться управлять гуманитарной ситуацией, а также отстаивать свою позицию.