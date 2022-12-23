Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции

В Турции в ближайшее время будут проведены реформы по укреплению ветвей власти в стране. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу».

«В будущем году в Турции планируются новые реформы, нацеленные на совершенствование ветвей власти. Преобразования повысят эффективность исполнительно власти, а также внесут вклад в работу законодательной и исполнительной систем», — сказал Эрдоган.

По мнению Эрдогана, противоречия между ветвями власти неизбежно сказываются на обществе, а любой отход от принципа верховенства права неизбежно снижает уважение населения страны к судам и исполнительной власти.

11 декабря Эрдоган намекнул, что, возможно, в последний раз будет участвовать в выборах главы государства в 2023 году. Эрдоган сообщил, что после этого передаст «этот священный флаг» молодежи. Президентские выборы в Турции пройдут 18 июня следующего года.