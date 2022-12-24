Отказ оппозиции Венесуэлы поддерживать Гуайдо стал ударом для США

Отказ венесуэльской оппозиции продолжать поддерживать так называемое временное правительство Хуана Гуайдо стало ударом для Вашингтона. Такое мнение содержится в опубликованной в пятницу статье The New York Times.

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Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы, которую не признают власти страны, 22 декабря проголосовали в поддержку решения о ликвидации временного правительства. Как отмечает The New York Times, это решение стало явным сигналом того, что венесуэльская оппозиция не верит, что Гуайдо может добиться смещения президента Николаса Мадуро. "Это также было ударом для США, которые твердо поддерживали Гуайдо и продолжают считать его исполняющим обязанности президента, в то время как другие государства стали отдаляться от признания [Гуайдо главой государства]", - пишет издание.

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В статье отмечается, что санкции США в отношении Венесуэлы, которые "были призваны помочь" Гуайдо, лишили правительство южноамериканской страны доходов и вынудили граждан "сосредоточиться на ежедневном выживании и оставить политическую активность".

Специалист по Венесуэле из базирующейся в США правозащитной организации WOLA Джефф Рэмси считает, что временному правительству Гуайдо придавали все меньше значения в Каракасе и все больше - в Вашингтоне. "Оппозиция подвела итог его стратегии и поняла, что эксперимент с временным правительством не сработал", - считает собеседник The New York Times.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним тогда присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.