Чехия потребовала от России гарантий безопасности соседям

Прага требует от Кремля гарантий безопасности и ненападения на соседей России. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский CTK.

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«Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них», — сказал он.

По его мнению, важно, «чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии».

Президент Франции Эммануэль Макрон также подтвердил свою позицию по вопросу необходимости предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России.