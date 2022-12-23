Охрану Карла III на Рождество усилят после инцидента с яйцами

Решение усилить охрану было принято после ряда инцидентов, включая бросание яиц в короля и королеву-консорта. Также причиной послужила серия недавних публичных протестов в Британии.

Ранее в Йорке задержали мужчину, бросившего яйца бросил яйца в Карла III и его супругу Камиллу во время прогулки в Миклгейт-Бар. Позднее злоумышленника выпустили под залог с определенными условиями. Теперь он не может подходить к королю ближе чем на 500 метров. После этого случая короля Великобритании снова попытались закидать яйцами.