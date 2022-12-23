Итальянцев призвали выключать электричество ради чувств украинцев

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила итальянцам выключать электричество на один час в день, чтобы понять, как живут украинцы, которые сейчас находятся в тяжелом положении на фоне проблем с энергосистемой. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Ansa.
«Украина почти все дни живет без электричества. Чтобы понять, что чувствуют украинцы, я бы попросила всех итальянцев отключать на один час в день всю энергию, которая у них есть, чтобы понять [положение украинцев]», — сказала Мелони.
По словам премьера, в Риме осознают энергетическую зависимость от Москвы, но также признают чрезвычайную зависимость от США в сфере безопасности. Мелони назвала это стратегической ошибкой.
«Мы осознали чрезмерную зависимость, стратегическую ошибку с точки зрения суверенитета, которую вы совершаете, отказываясь от определенных цепочек, энергетическую зависимость от России, и мы, вероятно, осознаем чрезмерную зависимость от США с точки зрения безопасности. И мы осознаем, что было бы неразумно выходить из зависимости от России, отдавая предпочтение зависимости от Китая», — подчеркнула Мелони.
Ранее Мелони выразила желание посетить Украину. Визит может состояться уже в первые месяцы 2023 года. Она также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.