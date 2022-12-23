Жителям Шотландии разрешат менять пол с 16 лет

Парламент Шотландии принял закон, который разрешает жителям подать заявление о смене пола в документах с 16 лет. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект снижает возраст, с которого можно юридически сменить пол, с 18 до 16 лет. Также для получения документа о юридическом признании «приобретенного пола» больше нет необходимости иметь диагноз гендерной дисфории. Гражданину, который захочет сменить пол, необходимо будет предоставить доказательства, что он жил в желаемом «приобретенном поле» на протяжении трех месяцев.