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29 минут назад

«Рождественский подарок» Вашингтона Зеленскому вызвал возмущение в США

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский не поблагодарил обычных американцев за «рождественский подарок» в $45 млрд. об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание The American Conservative.

«Рождественский подарок» Вашингтона Зеленскому вызвал возмущение в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи Брэдли Девлин подчеркнул, что Зеленскому стоило бы помнить, что без миллиардов долларов американских налогоплательщиков все его правительство станет неплатежеспособным.

«Тем не менее вместо того, чтобы их поблагодарить он выдвинул новые требования, в то время как наши политики стояли и аплодировали ему с остекленевшими лицами», — говорится в публикации.

Выступление украинского лидера перед Конгрессом Девлин назвал «постановкой», которая была построена на попытках надавить на жалость «самых слабохарактерных» законодателей.

«Он прибыл в Вашингтон в своей фирменной военной форме и армейских ботинках вместо костюма — самодовольная мелодрама, которая определяет Зеленского и его сторонников с самого начала конфликта. Он — актер и комик, которые знает, как устраивать шоу. Мало что было сказано о том, как помощь Украине улучшит жизнь обычных американцев», — подчеркнул журналист.

Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине в $1,85 млрд. В него входит одна батарея ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также снаряды 152 и 122 калибра. Кроме того, будут поставлены ракеты для РСЗО «Град», снаряды 125 калибра для танков. Также Киеву поставят 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты и многое другое.

В мире,Брэдли Девлин,Владимир Зеленский,
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