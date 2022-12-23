«Рождественский подарок» Вашингтона Зеленскому вызвал возмущение в США

«Он прибыл в Вашингтон в своей фирменной военной форме и армейских ботинках вместо костюма — самодовольная мелодрама, которая определяет Зеленского и его сторонников с самого начала конфликта. Он — актер и комик, которые знает, как устраивать шоу. Мало что было сказано о том, как помощь Украине улучшит жизнь обычных американцев», — подчеркнул журналист.