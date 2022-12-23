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1 час назад

Китай предостерег США от «ножа в спину» Пекину

Lenta.ruиещё 4

Власти США не должны говорить о сотрудничестве с Китаем, параллельно сдерживая его и вонзая нож в спину. От этого предостерег Вашингтон глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РБК.

Китай предостерег США от «ножа в спину» Пекину
Фото: Getty ImagesGetty Images

«Это не разумная конкуренция, а необоснованное подавление, речь идет не о сдерживании разногласий, а об обострении конфликтов, по сути, это все еще старый односторонний буллинг», — высказался китайский дипломат. Он заявил, что Пекин продолжит защищать свою безопасность и суверенитет.

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