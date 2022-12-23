Китай предостерег США от «ножа в спину» Пекину

«Это не разумная конкуренция, а необоснованное подавление, речь идет не о сдерживании разногласий, а об обострении конфликтов, по сути, это все еще старый односторонний буллинг», — высказался китайский дипломат. Он заявил, что Пекин продолжит защищать свою безопасность и суверенитет.