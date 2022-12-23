Около 200 человек отравились угарным газом на вечеринке в Лондоне

Массовое отравление угарным газом произошло на рождественской вечеринке в турецком ресторане в Лондоне. Об этом сообщила газета Daily Mail.

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Как сообщил сотрудник ресторана, люди резко почувствовали себя плохо и начали звонить в службу экстренной помощи.

Пострадавших госпитализировали в разные клиники города с идентичными жалобами: тошнота и головокружение. Врачи выяснили, что в организме всех поступивших в больницы был высокий уровень угарного газа.

В итоге некоторые пациенты оказались в реанимации.