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51 минуту назад

Daily Mail: около 200 человек отравились угарным газом в Лондоне на рождественской вечеринке

Газета.Ruиещё 1

Массовое отравление угарным газом произошло на рождественской вечеринке в турецком ресторане в Лондоне. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Около 200 человек отравились угарным газом на вечеринке в Лондоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил сотрудник ресторана, люди резко почувствовали себя плохо и начали звонить в службу экстренной помощи.

Пострадавших госпитализировали в разные клиники города с идентичными жалобами: тошнота и головокружение. Врачи выяснили, что в организме всех поступивших в больницы был высокий уровень угарного газа.

В итоге некоторые пациенты оказались в реанимации.

Накануне первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что в стране выросло количество отравлений угарным газом.

В мире,Происшествия,Евгений Енин,
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