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50 минут назад

В США нашли выгоду России в штурме Капитолия

Lenta.ruиещё 3

Специальный комитет палаты представителей США, занимающийся расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года, опубликовал окончательный отчет, из которого следует, что Россия, пытавшаяся влиять на выборные процессы в США, извлекла выгоду из митингов в США 6 января 2021 года. Документ опубликован на сайте Politico.

«Выборы представляют собой важный форум для России и других противников США, в рамках коего они могут попытаться углубить разногласия в американском обществе с помощью кампаний по дезинформации... Россия, безусловно, сделала это в период сразу после [президентских] выборов и до атаки 6 января», — говорится в документе.

По мнению авторов доклада, Москва воспользовалась неуверенностью, возникшей в американском обществе после 6 января, чтобы подорвать доверие к демократии. Тем же якобы занимается и Иран, попытки оказать влияние на выборный процесс делали и власти Китая, однако передумали.

Следствие рекомендовало предъявить Трампу уголовные обвинения в связи со штурмом Капитолия

В рамках того же отчета палата представителей назвала действия экс-главы государства Дональда Трампа попыткой в несколько шагов сменить власть в стране и предложила ряд действий, чтобы не допустить подобных событий в будущем.

В мире,Видео,Дональд Трамп,
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