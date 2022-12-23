В США нашли выгоду России в штурме Капитолия

«Выборы представляют собой важный форум для России и других противников США, в рамках коего они могут попытаться углубить разногласия в американском обществе с помощью кампаний по дезинформации... Россия, безусловно, сделала это в период сразу после [президентских] выборов и до атаки 6 января», — говорится в документе.