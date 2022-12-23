Китай потребовал от США снять санкции с чиновников КНР

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин считает вмешательством во внутренние дела страны ограничительные меры Вашингтона, введенные против ряда китайских чиновников из-за якобы нарушений прав человека в Тибете, передает ТАСС. По ее словам, Китай требует прекратить соответствующие санкционное давление.
«Мы настаиваем, чтобы США отменили эти так называемые санкции и перестали вмешиваться в дела Тибета, во внутреннюю политику нашей страны», — пояснила Мао Нин.
Как указала представитель МИД Китая, Вашингтон не имеет никаких прав для введения ограничительных мер в отношении Пекина из-за Тибета. Она также подчеркнула, что такие шаги США приведут к ответу со стороны КНР.
Ранее сообщалось, что Госдеп потребовал привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое нарушения прав человека в Синцзяне, Тибете и Гонконге. Как отметили в ведомстве, США не забудут события на площади Тяньаньмэнь, связанные с подавлением массовых протестов 4 июня 1989 года.