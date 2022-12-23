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59 минут назад

Поддержавших Украину конгрессменов назвали предателями

Lenta.ru

Член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила х свои коллег-республиканцев в поддержке нового транша Украине. С таким заявлением она выступила в своем Twitter-аккаунте.Член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила своих коллег-республиканцев в поддержке нового транша Украине. С таким заявлением она выступила в своем Twitter-аккаунте.

Поддержавших Украину конгрессменов назвали предателями
Фото: ТАССТАСС

Конгрессвумен заявила, что 18 республиканцев выразили поддержку проекту федерального бюджета на 2023 год в размере 1,7 триллиона долларов, 45 миллиардов из которых отправят Киеву и союзникам Вашингтона по НАТО в рамках военной и финансовой помощи.

«Ваши деньги отправились на защиту украинских границ, а не американских», — подчеркнула она и назвала конгрессменов предателями.

К сообщению в Twitter Грин добавила перечень членов конгресса, проголосовавших за новый транш Киеву. Она также приложила карикатуру с изображением президента Украины Владимира Зеленского. На нем украинский машет рукой на прощание, держа стопку долларов.

Ранее в Польше заявили о передаче военного потенциала Украине. Офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс собщил, что Варшава передала Киеву более трети от своего запаса.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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