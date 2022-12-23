Политолог заявил об отношении США к Украине как к территории НАТО

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США демонстрирует истинное отношение коллективного Запада к этой стране: они считают ее частью НАТО. Такое заявление сделал политолог Карлис Даукштс в беседе с The Baltic Times, передает «Лента.ру».

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Эксперт пояснил, что США считают Украину площадкой для Североатлантического союза. Он полагает, что визит Зеленского означает становление Киева важным участником глобальной стратегии. Вместе с тем Даукштс напомнил о рисках вступления Украины в ряды НАТО, а именно — реакцию России в ответ на такое развитие событий.

Политолог считает, что президент США Джо Байден использует лидера Украины в качестве внутриполитического рычага воздействия на правительство. Он обратил внимание на то, что в январе следующего года положение дел изменится, так как республиканцы заняли большинство мест в конгрессе, в связи с чем поставки помощи на Украину могут либо сократить, либо вовсе отменить.

При этом Даукштс отметил, что эмоциональное выступление Зеленского оказало на администрацию и законодателей положительный эффект: они поддержали усилия Украины по восстановлению своих границ и суверенитета.