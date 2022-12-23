В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
28 минут назад

Американский ветеран назвал визит Зеленского в США театром

Lenta.ru

Ветеран ВС США Станислав Крапивник в эфире программы Соловьев Live назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон театром.

Американский ветеран назвал визит Зеленского в США театром
Фото: ТАССТАСС

«Поездка Зеленского в США — это театр. Он потом еще пойдет на выставку оружия. Это огромные деньги, большие откаты», — отметил американский военный.

Он добавил, что в правительстве США царит «неимоверная коррупция». Так, те, кто принимал Зеленского, получают по 150 тысяч долларов, а их миллионные состояния сколочены благодаря работе в конгрессе.

«Это все спектакль для того, чтобы подвинуть народ и инвестировать в компании, которые представляют лоббисты», — заключил ветеран.

21 декабря Зеленский и президент США Джо Байден встретились в Вашингтоне. Американский лидер пообещал, что продолжит наращивать военную поддержку Киева.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители