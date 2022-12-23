«Поездка Зеленского в США — это театр. Он потом еще пойдет на выставку оружия. Это огромные деньги, большие откаты», — отметил американский военный.

Он добавил, что в правительстве США царит «неимоверная коррупция». Так, те, кто принимал Зеленского, получают по 150 тысяч долларов, а их миллионные состояния сколочены благодаря работе в конгрессе.