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59 минут назад

Визит Зеленского в США не сулит Киеву ничего хорошего

Елена Прошина

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты не предвещает ничего хорошего, вероятно, Киев терпит поражение в борьбе с Москвой. Такое мнение выразил обозреватель издания Bloomberg Хэл Брендс, передает РИА Новости.

Визит Зеленского в США не сулит Киеву ничего хорошего
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что глава Украины не прилетел бы в Вашингтон, если бы дела на фронте шли хорошо.

Автор публикации указал, что в Белом доме назревает недовольство в связи с постоянной финансовой поддержкой Украины. Республиканцы настроены скептически, а они заняли большинство мест в палате представителей конгресса, поэтому Киев обеспокоен перспективой лишиться помощи США. Брендс полагает, что эти опасения не беспочвенны.

Обозреватель также указал, что некоторые чиновники Пентагона обеспокоены истощение запасов вооружения США из-за поставок на Украину, реализация военных планов Вашингтона теперь под угрозой. Брендс считает, что чем дольше продлится военный конфликт России и Украины, там больше его требования будут конкурировать с главными интересами американских политиков и другими обстоятельствами, с которыми должен иметь дело Вашингтон.

Обозреватель также обратил внимание на то, что Белый дом недавно объявил о новых поставках вооружения на Украине и пакете финансовой поддержки в размере 45 миллиардов долларов. Однако перспективы финансирования Киева в следующем году остаются неясными, закончил автор.

В мире,Москва и Киев ,Владимир Зеленский,Пентагон,
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