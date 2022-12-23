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29 минут назад

Байден признался в подлости США по отношению к другим странам

Ura.Ru

Политики Соединенных Штатов Америки действуют подло и пристрастно. В этом признался президент США Джо Байден.

Байден признался в подлости США по отношению к другим странам
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Наша политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей», — сказал он, выступая с рождественским обращением к нации в Белом доме.

Ранее председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге предложил Брюсселю подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за американской политики субсидирования. Также анонимный европейский чиновник рассказал телеканалу CNBC, что Европа выступила в едином порыве против закона о снижении инфляции, который инициировал американский президент Джо Байден.

В мире,Джозеф Байден,Европарламент,ВТО,
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