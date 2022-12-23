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19 минут назад

В Германии призвали задуматься над дальнейшими поставками оружия Украине

Елена Прошина

Германии следует рассмотреть возможность поставок дополнительного вооружения Украине. Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после встречи с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном, передает ТАСС.

В Германии задумались над дальнейшими поставками оружия Украине
Фото: ТАССТАСС

Она напомнила, что Соединенные Штаты решили отправить на Украину системы Patriot. В связи с этим Бербок считает необходимым проанализировать, чем еще Германия может помочь Украине.

Издание напоминает, что Украина неоднократно просила ФРГ поставить танки Leopard-2. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отклонил эту просьбу и пояснил, что отказ от поставок танков Leopard и боевых машин пехоты (БМП) Marder не даст и без того напряженным отношениям России и НАТО перерасти в полноценный военный конфликт.

Ранее ФРГ отправила в помощь Киеву самоходные гаубицы, системы ПВО, реактивные системы залпового огня и самоходные гаубицы, ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а также бронемашины.

Президент США Джо Байден 22 декабря заявил о планах отправить на Украину зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат укреплять способность Украины в обороне. Политик также пообещал организовать обучение украинских солдат, чтобы они смогли безошибочно использовать ЗРК Patriot.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Ларс Расмуссен,Джозеф Байден,НАТО,
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