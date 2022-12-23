Украинцы призвали эстонцев отказаться от рождественских и новогодних фейерверков

Конгресс украинцев Эстонии обратился к местной общественности с просьбой отказаться от фейерверков на Рождество и Новый год, сообщает издание Postimees.
По информации издания, в конгрессе заявили, что каждый залп фейерверка "убивает возрожденное чувство покоя и трезвого ума" беженцев с Украины. В общественной организации подчеркнули, что ведут борьбу за то, чтобы каждый украинский беженец чувствовал себя в Эстонии в безопасности. Общественники помогают беженцам адаптироваться, жертвуют деньги и предметы первой необходимости.
"Сейчас время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье. Каждая ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году", - пояснили в конгрессе украинцев Эстонии.
Ранее сообщалось, что в Эстонии ожидается падение уровеня жизни из-за роста цен и безработицы в начале 2023 года.