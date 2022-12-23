В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
27 минут назад

Украинцы призвали эстонцев отказаться от рождественских и новогодних фейерверков

Газета.Ru

Конгресс украинцев Эстонии обратился к местной общественности с просьбой отказаться от фейерверков на Рождество и Новый год, сообщает издание Postimees.

Украинцы призвали эстонцев отказаться от рождественских и новогодних фейерверков
Фото: Виктор Лисицын/Global Look PressВиктор Лисицын/Global Look Press

По информации издания, в конгрессе заявили, что каждый залп фейерверка "убивает возрожденное чувство покоя и трезвого ума" беженцев с Украины. В общественной организации подчеркнули, что ведут борьбу за то, чтобы каждый украинский беженец чувствовал себя в Эстонии в безопасности. Общественники помогают беженцам адаптироваться, жертвуют деньги и предметы первой необходимости.

"Сейчас время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье. Каждая ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году", - пояснили в конгрессе украинцев Эстонии.

Ранее сообщалось, что в Эстонии ожидается падение уровеня жизни из-за роста цен и безработицы в начале 2023 года.

В мире,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители