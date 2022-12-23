Украинцы призвали эстонцев отказаться от рождественских и новогодних фейерверков

"Сейчас время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье. Каждая ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году", - пояснили в конгрессе украинцев Эстонии.