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1 час назад

В США желают, чтобы Россия «отвечала» за конфликт и после его окончания

Илья Родин

Вашингтон желает, чтобы Россия несла ответственность за конфликт на Украине после его окончания, заявил координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

В США желают, чтобы Россия «отвечала» за конфликт и после его окончания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«После конфликта мы желаем, чтобы Кремль должным образом нес ответственность», - подчеркнул Кирби.

Чиновник отметил, что Штаты и Украина солидарны в вопросе привлечения «России к ответственности», в том числе, через уже действующие ограничительные меры и военную помощь Киеву.

В США признали риск мошенничества при распределении финансовой помощи Украине

Ранее Кирби сообщил, что Вашингтон продолжает изучение идеи созыва международного трибунала в связи с проводимой Россией спецоперацией.

В мире,Джон Кирби,
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