В США желают, чтобы Россия «отвечала» за конфликт и после его окончания

Вашингтон желает, чтобы Россия несла ответственность за конфликт на Украине после его окончания, заявил координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

«После конфликта мы желаем, чтобы Кремль должным образом нес ответственность», - подчеркнул Кирби.

Чиновник отметил, что Штаты и Украина солидарны в вопросе привлечения «России к ответственности», в том числе, через уже действующие ограничительные меры и военную помощь Киеву.