Грайнер призвала болельщиков писать письма Уилану в российскую тюрьму

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер, отбывшая заключение в Мордовии, обратилась к своим подписчикам в соцсетях с призывом писать письма заключенному Полу Уилану. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Баскетболистка пояснила, что письма фанатов очень помогали ей в сложное время, давали силы держаться.

«Ваши письма не просто поднимали мне настроение, они были чем-то более важным», - подчеркнула Грайнер.

Спортсменка выразила надежду, что ее болельщики будут писать Полу Уилану, так же, как писали ей ранее. Она попросила их, кроме того, выступать за возвращение остальных американцев домой, к семьям.