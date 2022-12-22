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1 час назад

Грайнер призвала болельщиков писать письма Уилану в российскую тюрьму

Илья Родин

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер, отбывшая заключение в Мордовии, обратилась к своим подписчикам в соцсетях с призывом писать письма заключенному Полу Уилану. Об этом пишет «Газета.Ru».

Грайнер призвала болельщиков писать письма Уилану в российскую тюрьму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Баскетболистка пояснила, что письма фанатов очень помогали ей в сложное время, давали силы держаться.

«Ваши письма не просто поднимали мне настроение, они были чем-то более важным», - подчеркнула Грайнер.

Спортсменка выразила надежду, что ее болельщики будут писать Полу Уилану, так же, как писали ей ранее. Она попросила их, кроме того, выступать за возвращение остальных американцев домой, к семьям.

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Напомним, что в феврале 2022 года Грайнер была задержана за попытку провоза большого количества запрещенного в России гашишного масла. Суд приговорил баскетболистку к девяти годам заключения в колонии. В декабре ее обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута.

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