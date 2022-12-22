Стало известно о подготовке на Украине «плана мира» с Россией

Окружение украинского президента Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования конфликта из десяти пунктов и намерено представить свои идеи примерно в феврале, сообщает американская газета Wall Street Journal ( WSJ) со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах.