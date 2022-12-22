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23 минуты назад

Пелоси поцеловала руку Зеленскому

Елена Прошина

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поцеловала руку президента Украины Владимира Зеленского во время преподнесения им флага страны в Конгрессе Соединенных Штатов. Видео момента появилось в Telegram-канале ФАН.

Пелоси поцеловала руку Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленский выступал в Конгрессе США рамках своего визита в Вашингтон. Его речь длилась около получаса и содержала по большей части лозунги о лидерстве Соединенных Штатов и победе Украины в конфликте с РФ. После выступления Зеленский отошел от трибуны, держа флаг своей страны с целью передать его Пелоси. Спикер Палаты представителей взяла его за руку, наклонившись и поцеловав. Затем Зеленский и Пелоси также обменялись поцелуями в щеки.

Стоит отметить, что в ответ на подарок президента Украины, который, по его словам ему передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске, получил коробку с флагом США.

Зеленский прибыл в США вчера, 21 декабря. Там он провел встречу с Байденом и выступил в Конгрессе.

В Кремле оценили поездку Зеленского в США

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что главной темой беседы президентов Украины и Соединенных Штатов стало окончание конфликта.

В мире,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Конгресс США,
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