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8 минут назад

В США назвали условия переговоров с Россией

Lenta.ruиещё 1

Если Россия продемонстрирует серьезную готовность к переговорам, то президент США Джо Байден будет готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Условия для встречи двух лидеров назвал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

В США назвали условия переговоров с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться», — заявил Кирби.

Ранее обозреватель The American Conservative (TAC) Тед Снайдер высказал предположение, что США постепенно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на вероятных переговорах с Москвой. По мнению журналиста, Вашингтон сменил стратегию. Он указал на то, что Белый дом сначала подталкивал украинские власти к переговорам. Потом американская сторона начала предлагать Зеленскому пойти на компромисс с Москвой.

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