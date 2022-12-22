В США назвали условия переговоров с Россией

Если Россия продемонстрирует серьезную готовность к переговорам, то президент США Джо Байден будет готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным . Условия для встречи двух лидеров назвал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби , сообщает ТАСС.

«Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться», — заявил Кирби.

Ранее обозреватель The American Conservative (TAC) Тед Снайдер высказал предположение, что США постепенно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на вероятных переговорах с Москвой. По мнению журналиста, Вашингтон сменил стратегию. Он указал на то, что Белый дом сначала подталкивал украинские власти к переговорам. Потом американская сторона начала предлагать Зеленскому пойти на компромисс с Москвой.