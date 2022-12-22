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15 минут назад

Стала известна главная тема беседы Байдена и Зеленского

Елена Прошина

Ключевой темой беседы президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского стало окончание конфликта. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби. Его слова приводит «РИА Новости».

Стала известна главная тема беседы Байдена и Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Идея прекращения этого конфликта была основной в их беседе», — сказал Кирби.

По его словам, Зеленский изложил Байдену свою формулу мира, состоящую из десяти пунктов. Президент США в ответ пообещал попробовать найти продвижение в рамках этих идей и оформить их в потенциальный результат. Сам Кирби назвал позицию Зеленского стремлением «к справедливому миру, основанному на принципах».

Напомним, что президент Украины прибыл в США вчера, 21 декабря, где провел встречу с Байденом и выступил в Конгрессе.

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