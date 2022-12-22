Стала известна главная тема беседы Байдена и Зеленского

«Идея прекращения этого конфликта была основной в их беседе», — сказал Кирби.

По его словам, Зеленский изложил Байдену свою формулу мира, состоящую из десяти пунктов. Президент США в ответ пообещал попробовать найти продвижение в рамках этих идей и оформить их в потенциальный результат. Сам Кирби назвал позицию Зеленского стремлением «к справедливому миру, основанному на принципах».