Стала известна главная тема беседы Байдена и Зеленского

Ключевой темой беседы президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского стало окончание конфликта. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби. Его слова приводит «РИА Новости».
«Идея прекращения этого конфликта была основной в их беседе», — сказал Кирби.
По его словам, Зеленский изложил Байдену свою формулу мира, состоящую из десяти пунктов. Президент США в ответ пообещал попробовать найти продвижение в рамках этих идей и оформить их в потенциальный результат. Сам Кирби назвал позицию Зеленского стремлением «к справедливому миру, основанному на принципах».
Напомним, что президент Украины прибыл в США вчера, 21 декабря, где провел встречу с Байденом и выступил в Конгрессе.