В Германии задержали подозреваемого в работе на Россию сотрудника спецслужб

Генпрокуратура Германии подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы страны (BND) по подозрению в работе на Российскую Федерацию. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствующей публикации говорится, что гражданин Германии Карстен Л. в 2022 году передал данные, которые сам получил в результате своей «профессиональной деятельности российской разведывательной службе».

В квартире и на рабочем месте обвиняемого, до недавних пор трудившегося в разведке Германии, профильные специалисты провели обыски. Помимо этого, в связи с этим расследованием был произведен обыск еще у одного фигуранта, однако представители правоохранительных органов предпочли не называть его имя, говорится на официальном сайте Генпрокуратуры ФРГ.