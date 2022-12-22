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33 минуты назад

Шотландский парламент одобрил закон, позволяющий менять пол с 16 лет

ТАСС

Парламент Шотландии принял закон, который разрешит подросткам менять пол с 16 лет и облегчит получение трансгендерами документов о смене пола. За подобный законопроект, который ранее вызвал жаркие споры, в четверг проголосовали 86 региональных депутатов, 39 высказались против.

В Шотландии разрешили менять пол с 16 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом, Шотландия в 2023 году может стать первой административно-политической частью Соединенного Королевства, в которой подростки на два года раньше смогут подать запрос на получение сертификата о признании их пола. Для этого не нужно будет представлять медицинское заключение о расстройстве гендерной идентичности, как это требуется сейчас на территории всей Великобритании. Срок же, через который человек, объявивший об изменении своей половой идентичности, может подать на получение новых документов, сокращен с двух лет до трех месяцев, при этом всем заявителям дается три месяца на то, чтобы передумать, а 16-17 летним подросткам - полгода.

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Противники этих изменений указывали на риски для женщин, которые потеряют возможность находиться в окружении лишь представительниц своего пола, например, в больничных отделениях.

За принятие этого законодательства выступала первый министр, глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен. Одним из ее самых острых и известных критиков была писатель Джоан Роулинг, автор саги о приключениях Гарри Поттера. Она назвала Стерджен "уничтожителем прав женщин". Против законопроекта выступала Консервативная партия, однако билль был одобрен под крики "Позор вам" с галерей для публики благодаря поддержке большинства депутатов ШНП, шотландских отделений Лейбористской партии, "зеленых" и партии "Либеральные демократы".

Министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что британское правительство "разделяет обеспокоенность многих людей касательно некоторых аспектов этого законопроекта, в особенности вопросов безопасности женщин и детей". Он пообещал внимательно изучить одобренный шотландскими законодателями билль и в случае необходимости оспорить его в Верховном суде. У Лондона есть законная возможность воспрепятствовать обретению региональным биллем статуса закона, если в столице сочтут, что он оказывает негативное влияние на все Соединенное Королевство.

В мире,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,Консервативная партия,Лейбористская партия,
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