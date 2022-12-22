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10 минут назад

Пока вы не уснули: объяснение Байденом сделки с Зеленским и "шокирующий" прогноз на 2023 год

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Байден объяснился за передачу Украине комплексов Patriot

Wikipedia

Президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, этот шаг не ведет к эскалации. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, США продолжат укреплять возможности Украины по самообороне, особенно системы ПВО.

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"Шокирующий" прогноз на 2023 год от Saxo Bank

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующий прогноз» для мировой экономики на предстоящий год. Напомним, что аналитики данной финансовой организации готовят его ежегодно.

В этот раз, как заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, прогноз оспаривает любые предположения о возврате к допандемической безынфляционной динамике. Он подчеркнул, что об этом не может быть и речи, так как мир входит «в стадию военной экономики».

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На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание, сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов. Об этом пишет РИА Новости. Уточняется, что пожар произошел во время ремонтных работ. Пожарные системы на крейсере сработали штатно, огонь потушен, ущерба и пострадавших нет.

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Шойгу посетил зону спецоперации

Минобороны

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил зону проведения специальной военной операции, где проинспектировал подразделения группировки войск ВС РФ. Об этом говорится в Телеграм-канале. Отмечается, что Шойгу проверил условия размещения и обогрева личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. Он также обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации.

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Производитель Pringles продаст российский бизнес

Американской компании Kellogg удалось договориться о продаже российского бизнеса группе компаний «Черноголовка». Об этом со ссылкой на источник среди поставщиков кондитерских изделий сообщает «Коммерсант». Kellogg производит продукты питания, в том числе чипсы Pringles. Информация о передаче бизнеса была подтверждена собеседником, осведомленным планами российского представительства.

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Рогозин раскрыл подробности о своем ранении

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как получил ранение в Донецке при обстреле. В своем Telegram-канале он заявил, что информацию о его нахождении в гостинице «кто-то слил». По словам Рогозина, в гостинице проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из добровольческих подразделений». Он отметил, что жил там все последние месяцы и за 8 лет боевых действий на Донбассе ее ни разу не обстреливали.

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В Госдуме предложили ввести «зимнюю амнистию» для автомобилистов

С предложением освободить автомобилистов от штрафов на разметке в период аномальных погодных условий выступил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом пишет RT. Власов направил обращение имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова, в котором отметил, что во многих регионах на протяжении нескольких недель происходят непрерывные снегопады.

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В Wildberries прокомментировали визит силовиков

На складе Wildberries в Электростали проходит проверка миграционного учета граждан. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе маркетплейса отметили, что компания оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов. Как ранее сообщал Telegram-канал Shot, на склад приехали сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и Центра противодействия экстремизму. Силовики якобы проводят проверку работников из стран СНГ и Украины на предмет их нахождения в розыске и причастность к экстремизму.

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Сборная России потеряла позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России упала с 33-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленную версию опубликовали на сайте организации в четверг, 22 декабря.

Лидером списка остается сборная Бразилии — у нее 1840 очков. Действующий чемпион мира, национальная команда Аргентины, поднялась с третьего на второе место — у нее 1838 очка. Первую тройку замыкает Франция, которая заняла второе место на чемпионате мира в Катаре — 1823 очка.

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Уехавшие из РФ Хаматова и Смольянинов снялись обнаженными в клипе

Уехавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Артур Смолянинов не отказываются от «стыдных» ролей. Как сообщает «Слово и Дело», недавно звезды снялись обнаженными в клипе коллектива «Ногу Свело!». По сюжету Хаматова и Смолянинов сыграли супружескую пару, которая готовится к Новому году. В одной из сцен они полностью голыми вместе приняли душ.

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В мире,Михаил Черников,Василий Власов,Владимир Зеленский,Чулпан Хаматова,Алексей Рахманов,Дмитрий Рогозин,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,Артур Смолянинов,Верховный суд,СБОРНАЯ РОССИИ,Коммерсант,ГИБДД,Объединенная судостроительная корпорация,Saxo Bank,Роскосмос,Госдума,
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