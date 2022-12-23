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1 час назад

В Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину

ТАССиещё 1

Памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Черновцах на Западной Украине. Об этом в пятницу сообщил мэр города Роман Кличкук.

В Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это был последний в Черновцах памятник писателю. В своей записи в Telegram-канале градоначальник назвал Пушкина великим русским поэтом, демонстративно взяв эту часть фразы в кавычки.

Кличкук прикрепил к сообщению видеозапись того, как монумент, находившийся на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики, разломали на несколько частей.

17 ноября был убран другой памятник Пушкину, который располагался на Соборной площади в центре города.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники русским писателям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников.

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