В Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину

Памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Черновцах на Западной Украине. Об этом в пятницу сообщил мэр города Роман Кличкук.

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По его словам, это был последний в Черновцах памятник писателю. В своей записи в Telegram-канале градоначальник назвал Пушкина великим русским поэтом, демонстративно взяв эту часть фразы в кавычки.

Кличкук прикрепил к сообщению видеозапись того, как монумент, находившийся на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики, разломали на несколько частей.

17 ноября был убран другой памятник Пушкину, который располагался на Соборной площади в центре города.