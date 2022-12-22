На Украине экс-депутату Рады предъявлено обвинение из-за пророссийских высказываний, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщили в украинской прокуратуре, обвиняемый призывал у себя в соцсети поддерживать военную операцию. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Имя депутата не называется, однако издание «Украинская правда» сообщило, что обвиняемый — политик и бизнесмен из Харькова Дмитрий Святаш.

Ранее на Украине правоохранители задержали экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

Бывшего украинского чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «государственная измена» Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Бровченко совместно с чиновниками госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» действовали вопреки госинтересам.