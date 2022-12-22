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9 минут назад

На Украине экс-депутату Рады предъявлено обвинение из-за пророссийских высказываний

Газета.Ru

На Украине экс-депутату Рады предъявлено обвинение из-за пророссийских высказываний, передает ТАСС.

Экс-депутату Рады предъявлено обвинение из-за пророссийских высказываний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в украинской прокуратуре, обвиняемый призывал у себя в соцсети поддерживать военную операцию. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Имя депутата не называется, однако издание «Украинская правда» сообщило, что обвиняемый — политик и бизнесмен из Харькова Дмитрий Святаш.

Ранее на Украине правоохранители задержали экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

Бывшего украинского чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «государственная измена» Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, Бровченко совместно с чиновниками госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» действовали вопреки госинтересам.

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Затем аванс в размере половины суммы договора был направлен на счета фиктивных офшорных предприятий. В итоге участники схемы смогли вывести эти деньги и присвоить их себе.

В мире,Юрий Бровченко,СБУ,
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