В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат в четверг, 22 декабря, в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на на данные официального ресурса по оповещению.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что воздушная тревога объявлена также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

По данным сервиса, сирены сработали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях в 17.32 мск, в Николаевской области в 17.35 мск.