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13 минут назад

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Илья Родин

Сирены воздушной тревоги звучат в четверг, 22 декабря, в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на на данные официального ресурса по оповещению.

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что воздушная тревога объявлена также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

По данным сервиса, сирены сработали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях в 17.32 мск, в Николаевской области в 17.35 мск.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

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