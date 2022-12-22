В ЕС заявили о достижении предела по вопросу санкций против России

«Я думаю, что самый большой шаг был сделан с точки зрения энергетики и достижения того, что из 40% газовой смеси в Европейском союзе чуть менее 9% приходится на Россию. Я думаю, что это самые большие шаги, которые только усилят давление», – добавил Синкявичюс.