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16 минут назад

В ЕС заявили о достижении предела по вопросу санкций против России

Елена Прошина

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил в эфире радиостанции Ziniu radijas, что антироссийские санкции Евросоюза достигли своего «потолка». Об этом сообщает «Интерфакс».

В ЕС заявили о достижении предела по вопросу санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций», – сказал он.

При этом Синкявичюс добавил, что считает важнейшим шагом на данном этапе реализацию уже имеющихся санкций. Важнейшей частью этого он назвал отказ от российского газа в Европе.

МИД отреагировал на новые санкции ЕС против России

«Я думаю, что самый большой шаг был сделан с точки зрения энергетики и достижения того, что из 40% газовой смеси в Европейском союзе чуть менее 9% приходится на Россию. Я думаю, что это самые большие шаги, которые только усилят давление», – добавил Синкявичюс.

Ранее Швейцария расширила список санкций против России.

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