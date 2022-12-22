В ЕС заявили о достижении предела по вопросу санкций против России

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил в эфире радиостанции Ziniu radijas, что антироссийские санкции Евросоюза достигли своего «потолка». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций», – сказал он.
При этом Синкявичюс добавил, что считает важнейшим шагом на данном этапе реализацию уже имеющихся санкций. Важнейшей частью этого он назвал отказ от российского газа в Европе.
«Я думаю, что самый большой шаг был сделан с точки зрения энергетики и достижения того, что из 40% газовой смеси в Европейском союзе чуть менее 9% приходится на Россию. Я думаю, что это самые большие шаги, которые только усилят давление», – добавил Синкявичюс.
Ранее Швейцария расширила список санкций против России.