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9 минут назад

В ЕС заявили о достижении предела по вопросу санкций против России

Вечерняя Москва

ЕС достиг потолка по введению санкций в отношении России. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил в интервью радиостанции Ziniu radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

В ЕС заявили о достижении предела по вопросу санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я уже давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и каких-то новшеств можно не ожидать, — отметил политик.

Он также добавил, что в будущем возможна только работа по детализации уже введенных рестрикций, поскольку все «важнейшие шаги сделаны» и представители ЕС прописали уже «много всего».

16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет антироссийских санкций. В опубликованном заявлении говорится, что новые ограничения «направлены на то, чтобы еще сильнее ударить по российской экономике и ее способности продолжать агрессию».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что новый пакет санкций, введенный ЕС, будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие рестрикции — тотальное обострение уже существующих социально-экономических проблем в самой Европе.

В мире,Мария Захарова,МИД России,Совет Европы,ЕС,
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