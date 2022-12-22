В ЕС заявили о достижении предела по вопросу санкций против России

ЕС достиг потолка по введению санкций в отношении России. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил в интервью радиостанции Ziniu radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.
— Я уже давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и каких-то новшеств можно не ожидать, — отметил политик.
Он также добавил, что в будущем возможна только работа по детализации уже введенных рестрикций, поскольку все «важнейшие шаги сделаны» и представители ЕС прописали уже «много всего».
16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет антироссийских санкций. В опубликованном заявлении говорится, что новые ограничения «направлены на то, чтобы еще сильнее ударить по российской экономике и ее способности продолжать агрессию».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что новый пакет санкций, введенный ЕС, будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие рестрикции — тотальное обострение уже существующих социально-экономических проблем в самой Европе.