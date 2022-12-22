В ФРГ рассказали, на что был нацелен визит Зеленского в США

Визит главы Украины Владимира Зеленского в США приведет к дальнейшей эскалации конфликта, он направлен против каких-либо мирных усилий, пишет обозреватель Арнольд Шельцель в статье для Junge Welt.

Автор статьи напомнил, что экс-президент США Барак Обама называл нынешнего главу Белого дома Джона Байдена «мистер Украина».

По мнению Шельцеля, американский лидер использует последние дни уходящего года, чтобы направить в Киев как можно больше вооружений и денежных средств.

В 2023 году, уточнил обозреватель, Байден может лишиться такой возможности, так как контроль над палатой представителей Конгресса получат республиканцы.

Каждый президент Штатов представлял собой угрозу для всего мира, но нынешний превзошел их всех, констатировал Шельцель.

Автор резюмировал, что Вашингтон никогда не признает свои ошибки. В США считают, что правильно поступали в Корее, Вьетнаме, Ираке, Ливии и других странах.