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1 час назад

Десятки конгрессменов США проигнорировали речь Зеленского

Елена Прошина

Речь президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе США пришли послушать лишь 86 конгрессменов-республиканцев из 213. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Hill.

Десятки конгрессменов США проигнорировали речь Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает издание, в ходе своего визита в США Зеленский должен был в том числе заручиться поддержкой тех республиканцев, кто отрицательно относится к помощи Украине. Однако еще до выступления украинского лидера сообщалось, что некоторые члены конгресса могут пропустить речь. На то были разные причины - кто-то из-за опасений, что из-за погодных условий не сможет позже выехать из Вашингтона на Рождество, а кто-то просто из-за нежелания присутствовать. В итоге присутствовало меньше половины - 86 конгрессменов из 213.

Напомним, Зеленский выступил перед американским конгрессом. В своей речи президент Украины призвал США продолжать поддержку Украины ради будущего «наших детей и внуков». Он заявил, что 2023 год станет поворотным в российско-украинском конфликте, а также поблагодарил американцев за предоставленную помощь.

Он также подчеркнул, что Киев не просит американских солдат сражаться за Украину, отметив, что военнослужащие ВСУ «прекрасно могут управлять американскими танками и самолетами». По его словам, средства, полученные в рамках финансовой помощи Украине, это не благотворительность, а инвестиция в укрепление глобальной архитектуры безопасности.

В мире,Владимир Зеленский,
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