Десятки конгрессменов США проигнорировали речь Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе США пришли послушать лишь 86 конгрессменов-республиканцев из 213. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Hill.

Как отмечает издание, в ходе своего визита в США Зеленский должен был в том числе заручиться поддержкой тех республиканцев, кто отрицательно относится к помощи Украине. Однако еще до выступления украинского лидера сообщалось, что некоторые члены конгресса могут пропустить речь. На то были разные причины - кто-то из-за опасений, что из-за погодных условий не сможет позже выехать из Вашингтона на Рождество, а кто-то просто из-за нежелания присутствовать. В итоге присутствовало меньше половины - 86 конгрессменов из 213.

Напомним, Зеленский выступил перед американским конгрессом. В своей речи президент Украины призвал США продолжать поддержку Украины ради будущего «наших детей и внуков». Он заявил, что 2023 год станет поворотным в российско-украинском конфликте, а также поблагодарил американцев за предоставленную помощь.