СМИ: британские спецслужбы набирают хакеров со знанием русского языка

По словам заместителя командующего Национальных кибернетических сил (National Cyber Force, NCF) Великобритании генерал-лейтенанта Тома Коупинджера-Саймса, проводится набор специалистов со знанием русского языка для проведения хакерских атак «против враждебных государств». Об этом со ссылкой на газету The Times пишет ТАСС.

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Он пояснил, что спецслужбе нужны люди с определенными качествами, в том числе мыслящие нелинейно и без стереотипов.

«Мы получаем людей, которые склоняют голову в одну сторону, смотрят на проблему и говорят, что есть другой способ ее решения. Если вы в армии, то нет такого, как наступательная и оборонительная армия. У вас есть просто армия», - пояснил Коупинджер-Саймс.

В Национальных кибернетических силах отметили, что от соискателей ожидается не только знание Python, C++, Java, JavaScript, Rust, но и владение иностранными языками.

«Нам нужны люди с образованием в компьютерных науках, но также нам нужны люди с дипломом об образовании по английскому, русскому, арабскому языкам», - заявил генерал-лейтенант.

Ранее министр обороны Великобритании заявил о создании штаб-квартиры Национальных кибернетических сил, куда к 2030 году планируется нанять «тысячи хакеров и аналитиков». По словам министра, Великобритания намерена проводить «наступательные» кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, в ответ на попытки нанести ущерб стране.