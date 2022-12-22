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17 минут назад

BI: в Польше остановит работу из-за поломки крупнейший энергоблок

Газета.Ruиещё 1

Угольный энергетический блок на электростанции "Козенице", который является самым новым и мощным в Польше, 23 декабря прекратит работу из-за поломки. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на владеющую блоком компанию Enea.

В Польше остановит работу крупнейший энергоблок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным портала, энергоблок, мощность которого равна 1 075 МВт, в данный момент работает наполовину возможностей и перестанет работать с 23 декабря, что создаст на польскую электроэнергетическую сеть дополнительную нагрузку и будет грозить сбоями в поставках электроэнергии.

"Во время эксплуатации блока В11 была обнаружена поломка паровой системы, в связи с чем было принято решение об ограничении мощности. . Прогнозируемый срок возобновления работы блока — 8 января 2023 года", — заявил пресс-секретарь Enea Петр Кутковский.

Ранее агентство Bloomberg писало, что похолодание на европейском континенте начнет оказывать давление на энергоснабжение. От погодных условий зависит, переживет ли Европа зиму без отключений электроэнергии.

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