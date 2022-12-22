В Польше остановит работу крупнейший энергоблок

Угольный энергетический блок на электростанции "Козенице", который является самым новым и мощным в Польше, 23 декабря прекратит работу из-за поломки. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на владеющую блоком компанию Enea.

По данным портала, энергоблок, мощность которого равна 1 075 МВт, в данный момент работает наполовину возможностей и перестанет работать с 23 декабря, что создаст на польскую электроэнергетическую сеть дополнительную нагрузку и будет грозить сбоями в поставках электроэнергии.

"Во время эксплуатации блока В11 была обнаружена поломка паровой системы, в связи с чем было принято решение об ограничении мощности. . Прогнозируемый срок возобновления работы блока — 8 января 2023 года", — заявил пресс-секретарь Enea Петр Кутковский.