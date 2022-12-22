Орбан предложил распустить Европарламент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский парламент должен быть распущен в связи с коррупционным скандалом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Венгерский премьер назвал этот скандал показательным и отметил, что антикоррупционные гарантии Европарламента с треском провалились.
«Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время упразднить Европейский парламент», — написал Орбан.
В качестве решения он предложил создать новый Европарламент, который будет состоять из «национальных депутатов».
По его мнению, это условие гарантирует больший контроль, подотчетность и доверие к ЕП.
«Верните контроль государствам-членам», — добавил премьер Венгрии.
11 декабря стало известно, что заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола ранее заявляла, что ЕП проведет внутреннее расследование после ареста Евы Кайли.
20 декабря стало известно, что обвиняемые в коррупции евродепутаты начали давать показания.
Как заявлял глава Евросовета Шарль Мишель, дело о коррупции в ЕП затрудняет борьбу ЕС с энергокризисом.