Молдавские оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента

В Молдавии в ходе заседания парламента группа депутатов от оппозиционных партий выступила за роспуск законодательного органа страны и организацию новых выборов, передает РИА Новости. По информации агентства, парламентарии из Партии социалистов Республики Молдова и Партии коммунистов Республики Молдова заблокировали трибуну парламента.

«Блок коммунистов и социалистов проявляет солидарность с тысячей журналистов, оставшихся без работы, с местными властями, которые сталкиваются с проблемами, с гражданами. Требуем роспуска парламента и досрочных выборов», — объявил вице-спикер молдавского законодательного органа Влад Батрынча.

Как указали представители двух партий, они намерены бойкотировать заседания парламента, поскольку текущий его состав не решает проблемы молдаван. Кроме того, депутаты выступили за прекращение цензуры, в том числе в отношении СМИ, со стороны руководства государства и правящей партии.