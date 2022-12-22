СМИ: воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Воздушная тревога звучит в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Так, звуки сирены слышны в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Также воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской администрации.

О тревоге сообщила и киевская областная военная администрация.

Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что власти приняли решение отменить празднование Нового года в столице Украины. Вместо этого в городе будет действовать комендантский час.