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1 час назад

СМИ: воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Елена Прошина

Воздушная тревога звучит в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

СМИ: воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, звуки сирены слышны в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Также воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области.

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«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», - говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской администрации.

О тревоге сообщила и киевская областная военная администрация.

Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что власти приняли решение отменить празднование Нового года в столице Украины. Вместо этого в городе будет действовать комендантский час.

Напомним, что ВС России наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.

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