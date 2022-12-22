Обзор иноСМИ: Сигнал о расколе Запада и приостановка выделения помощи Киеву

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Фото: ТАСС ТАСС

Сенат США приостановил выделение помощи Киеву

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Голосование в Конгрессе США за выделение 45 млрд помощи Киеву в рамках общего пакета расходов на 1,7 триллиона долларов было отложено после выступления украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет Bloomberg.

Изменению планов по голосованию способствовало то, что демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, которая требует дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США. Принятие этой поправки привело бы к проблемам с планом финансирования и переносом его рассмотрения на следующий год, что даст возможность республиканцам уменьшить расходы и, возможно, снизить объем помощи Украине.

Пользователи Twitter обрушились на главу ЕК из-за акции в поддержку Украины

Пользователи соцсети Twitter осудили главу Еврокомиссии после проведения ею акции солидарности с Украиной и призвали Урсулу фон дер Ляйен «сделать что-нибудь, что на самом деле хоть на что-то повлияет». Перевод их комментариев приводит РИА Новости.

Возмущение интернет-пользователей вызвал твит главы Еврокомиссии о выключении света в офисе «в знак солидарности с народом Украины» и главой страны Владимиром Зеленским.

«Конфликт успешно ведется на PR-фронте, как я посмотрю», «Вы самый большой показушник, которого я когда-либо видел!», «Окей, это мило, а теперь сделайте что-нибудь, что на самом деле хоть на что-то повлияет», - написали комментаторы, призвав Урсулу фон дер Ляйен заняться проблемой коррупции, а также посоветовав ей уйти в отставку.

Украину предупредили о возможном повторении судьбы Афганистана

США в отношении Украины могут начать действовать в своих интересах и поступить так же, как поступила администрация президента Дональда Трампа в Афганистане. Об этом на страницах издания Hill пишет старший советник Атлантического совета и автор ряда книг Харлан Ульман.

По его словам, есть несколько вариантов развития украинского кризиса, при этом «Украина вряд ли сможет одержать верх над Россией в случае длительного противостояния».

«На каком-то этапе США будут действовать в своих интересах. Возможно так же, как поступила администрация Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами, а не с афганским правительством», - считает автор статьи.

Визит Зеленского в США сигнализирует о расколе Запада

Поездка президента Владимира Зеленского в США на фоне сложной ситуации на Украине свидетельствует о расколе в западном лагере и о том, что украинские власти вынуждены удвоить усилия по получению военной и гуманитарной помощи. К такому выводу пришел автор статьи в британской газете The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он обратил внимание на то, что Германия и Франция стремятся не допустить углубления энергетического кризиса и готовы искать компромиссы с Россией. «Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну», - констатировал журналист.

Германия возобновила работу угольных электростанций

Германия в рамках борьбы с энергетическим кризисом приняла решение вновь использовать ископаемое топливо, несмотря на планы по достижению климатических целей, и возобновила работу нескольких ранее закрытых угольных электростанций. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным федерального статистического управления Destatis, которые приводит издание, в настоящее время Германия производит более трети своей электроэнергии на угольных электростанциях.