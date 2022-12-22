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57 минут назад

Макрон раскрыл приоритет Франции в ситуации на Украине

Lenta.ru

Приоритетом Парижа в текущей ситуации является защита Украины. Эту информацию раскрыл президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает газета Le Monde.

Глава французского государства отметил, что гарантии безопасности для России на данный момент не стоят на повестке Пятой республики.

На Украине испугались политики Макрона

«В приоритете сегодня является защита Украины, что мы и делаем с первого дня», — подчеркнул он.

Макрон также отметил, что ряд людей полагают, что единственным решением украинского конфликта должно стать уничтожение одной из сторон.

«Но пусть все европейцы и западники, которые дают мне моральные уроки, объяснят тогда, с кем они будут сидеть за столом переговоров. Лично я не хочу, чтобы переговоры вели только китайцы и турки», — резюмировал он.

Ранее Макрон подтвердил свою позицию по вопросу необходимости предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России. Он выразил уверенность, что Россия должна быть за столом переговоров как сторона конфликта для построения устойчивого мира.

В мире,Видео,Эммануэль Макрон,
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